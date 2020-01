Barrandeguy é apresentado

Motivado pela boa apresentação em seu primeiro compromisso para valer no Campeonato Carioca com todos os titulares — 3 a 1 sobre o Macaé, domingo, no Estádio Nilton Santos —, o Botafogo volta a campo hoje, às 19h15, mais uma vez em seu estádio, com o apoio de sua torcida, para encarar o Resende, em duelo válido pela quarta rodada da Taça Guanabara.

Com três pontos ganhos e na quarta colocação no Grupo A, vencer é fundamental para que o Alvinegro mantenhas as esperanças de avançar às semifinais do primeiro turno. Afinal, não depende mais de si para conquistar uma vaga.

Para o duelo contra o Resende, o técnico Alberto Valentim ainda estuda a possibilidade de entrar com o volante Alex Santana na vaga de Cícero, mas teme perder a qualidade na transição da defesa para o ataque, principalmente pelo fato de Alex Santana estar sem ritmo.

Mais um apresentado

A diretoria do Botafogo apresentou ontem, no Estádio Nilton Santos, o lateral-direito Federico Barrandeguy, de 23 anos, que veio do Montevideo Wanderers, do Uruguai. Pela primeira vez em uma experiência longe de seu país, o jogador chega ao clube alvinegro cheio de esperanças de repetir o sucesso do compatriota Loco Abreu.

"Sou consciente de que vários uruguaios passaram pelo Botafogo e foram muito bem. Tem o exemplo claro de Loco Abreu, que é muito querido aqui no Botafogo. Pode se ver imagens deles na sede (em General Severiano) e aqui no estádio Nilton Santos. É legal que um uruguaio seja muito querido no clube, pela torcida. Isso nos faz sonhar também", disse Barrandeguy, o 11º reforço do Glorioso para a disputa da temporada, em entrevista coletiva.