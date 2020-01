Vinícius Tanque, do Botafogo, recebe proposta do Cartagena, da Espanha

Rio - O atacante Vinícius Tanque, do Botafogo, que não vem sendo aproveitado pelo técnico Alberto Valentim, recebeu proposta do Cartagena, da Espanha. A oferta foi feita ao estafe do jogador e encaminhada à diretoria do Alvinegro, segundo apurou a reportagem com fontes do clube.

A oferta do time espanhol para ter Vinicius Tanque é por compra, mas os valores não foram revelados ao jornal O Dia, mas o atacante já aceitou e só depende da diretoria alvinegra para o negócio ser concretizado. Como a janela de transferência fecha nesta sexta-feira, a empresa que agencia a carreira do jogador no momento, TFM Agency, quer a resposta dos cariocas o quantos antes.

Vinicius Tanque tem contrato com o Botafogo até dezembro e, a partir de julho, estaria livre para assinar pré-contrato com outro clube. O atacante tem 24 anos e surgiu no futebol com a camisa alvinegra em 2015. Ele já foi emprestado para Volta Redonda, Atlético-GO e Mafra, de Portugal.



