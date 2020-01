Honda teria solicitado carro blindado previsto em contrato para assinar com o Botafogo

Rio - O japonês Keisuke Honda está apalavrado com o Botafogo, mas os últimos detalhes do contrato ainda estão sendo debatidos. De acordo com o portal "UOL", uma das exigências do meia para fechar com o Glorioso foi que lhe fosse cedido um carro blindado.

Segundo a publicação, o jogador foi definido por pessoas envolvidas na negociação como "muito certinho". Ele exige que tudo o que foi acordado entre as partes esteja registrado no contrato que será assinado até dezembro.

Honda fará um contrato de produtividade com o Botafogo. Mesmo que atinja as metas previstas, o ex-camisa 10 do Milan ainda receberá menos que Diego Souza, que deixou o clube no fim do ano passado.