Honda cita o Botafogo pela primeira vez na Web e deixa torcida em polvorosa

Rio - Um desabafo do meia Keisuke Honda agitou a torcida do Botafogo nesta madrugada. Em um desabafo contra os críticos, o japonês citou o Glorioso pela primeira vez em suas redes sociais desde que as negociações tiveram início.

“Pessoas dizendo que eu fugi do Vitesse. Pessoas dizendo que eu não serei chamado para as Olimpíadas. Pessoas que estão dizendo que a oferta do Botafogo é só para atrair publicidade. Pessoas que odeiam ver a vontade de Honda Keisuke de estar no topo. Verdadeiramente, muito obrigado. Do fundo do meu coração, sou agradecido e amo vocês!”, escreveu o jogador.

Honda já está apalavrado com o Botafogo e deve assinar em breve. As partes discutem os últimos detalhes do contrato.