Rio - Agora é oficial: Keisuke Honda é o novo reforço do Botafogo para 2020. O acerto foi anunciado pelo japonês em suas redes sociais com um vídeo em que manda um recado em português para a torcida.





"Oi, tudo bem? Eu sou Keisuke Honda, muito prazer. Eu jogo no Botafogo. Vamos nos ver no Rio de Janeiro. Até logo, obrigado, tchau", disse o jogador.Pouco depois, foi a vez do clube oficializar a chegada de Honda.