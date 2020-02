Rio - O japonês Honda foi confirmado como novo reforço do Botafogo na manhã desta sexta-feira. Em entrevista à Rádio Brasil, vice-presidente de marketing e comercial do clube, Ricardo Rotenberg, confirmou que o jogador vestirá a camisa 4 em sua passagem pelo Rio de Janeiro.

A escolha partiu do próprio Honda, que já utilizou o número em outros clubes. Atualmente, a camisa era utilizada pelo lateral Fernando, que irá cedê-la para a principal contratação do Botafogo nesta temporada.

No entanto, o torcedor terá que segurar a ansiedade para ver de perto o japonês. Honda deve chegar ao Rio somente na próxima sexta-feira e a expectativa é de que ele esteja no Maracanã no clássico do dia 9, contra o Fluminense.