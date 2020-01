Danilo Barcelos cita 'enorme responsabilidade' de honrar Nilton Santos na chegada ao Botafogo

Rio - Além da oficialização de Honda, o Botafogo teve uma apresentação nesta sexta-feira. Foi do lateral-esquerdo Danilo Barcelos, de 28 anos. Conhecido do torcedor carioca por ter atuado no Vasco, no ano passado, ele estava emprestado pelo Atlético-MG. Agora, rescindiu com o clube mineiro para ocupar a posição cujo dono maior dá nome ao estádio do Glorioso.



"É uma enorme responsabilidade jogar na posição do Nilton Santos. Quem chega aqui sabe disso. Vamos buscar honrar essa camisa e conquistar títulos pelo Botafogo", afirmou o lateral, na primeira entrevista coletiva como atleta do Botafogo.



Danilo vai disputar posição com Guilherme Santos e chegou ao Botafogo recomendado por Alberto Valentim. O treinador comandou o jogador no Cruz-Maltino no ano passado, e tinha no lateral um jogador de confiança, também nas bolas paradas.



"São dois gigantes e cada um tem a sua história (Botafogo e Vasco). Claro que são times com características diferentes e cada um tem o seu espaço dentro do futebol. Aos poucos vou conhecer mais o Botafogo e espero ser muito feliz aqui", pregou Danilo.



O reforço já está inscrito e regularizado. Deste modo, poderá jogar no domingo, exatamente contra o time de São Januário.