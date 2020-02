Petkovic elogia contratação de Honda pelo Botafogo: 'Veio para jogar futebol'

Rio - Um dos estrangeiros que teve mais sucesso no futebol brasileiro, Petkovic aprovou a contratação de Honda pelo Botafogo. Na opinião do sérvio, que atualmente é comentarista do SporTV, o jogador japonês está encarando com seriedade a oferta alvinegra.

"É um grande jogador. Não sabemos as condições físicas dele, então, quando chegar, precisa de um pouco de paciência. É um grande nome, boa sacada do Botafogo, que seja bem-vindo. Ele veio para jogar futebol. Espero que o treinador (Alberto Valentim) tenha paciência para encaixar ele, porque as culturas são totalmente diferentes", afirmou.

Honda, de 33 anos, é a principal contratação do Botafogo para esta temporada. O jogador disputou três Copas do Mundo e é considerado um dos melhores jogadores asiáticos de todos os tempos.