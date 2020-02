Botafogo convida torcida para receber Honda no aeroporto

Rio - O Botafogo divulgou que o japonês Honda desembarcará no Rio do Janeiro, na próxima sexta-feira. O Alvinegro aproveitou para convidar os torcedores, que estão ansiosos com a chegada do novo reforço, para recebê-lo com festa no Aeroporto do Galeão, às 15 horas.

Camisa ok

Bermuda ok

Bandeira ok

A bateria tá ok...



...Brota no aeroporto pra receber o japonês #HondaChegou pic.twitter.com/DDG6e6XGfo — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 4, 2020

A contratação de Honda foi concretizada na última sexta-feia, após os torcedores mobilizarem uma grande campanha nas redes sociais. O meia, que disputou três Copas do Mundo, vestirá a camisa 4 do Alvinegro.

Honda tem 33 anos e soma no currículo passagens por times importantes da Europa, como Milan e CSKA. Pela seleção são 37 gols em 98 jogos.