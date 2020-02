Alberto Valentim elogia Honda e brinca: 'Vai ter que se virar para aprender português'

Rio - O técnico Alberto Valentim concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira visando o confronto contra o Caxias do Sul, pela primeira fase da Copa do Brasil. No entanto, apesar de tentar, o treinador não conseguiu se esquivar da perguntar sobre Keisuke Honda, anunciado como reforço da equipe na última semana. O comandante elogiou o meia japonês e falou sobre a dificuldade na comunicação entre os brasileiros e o atleta.



"Vai nos trazer além da qualidade técnica. Terá um período de adaptação, num país onde nunca trabalhou. Jogou em alto nível, chegou a jogar no Milan. Vai nos ajudar nesse aspecto de ajudar os mais jovens. Não falo nada (de japonês). Sorte que ele jogou na Itália. Vamos falar em italiano. Meu inglês é ruim. Mas ele tem que se virar para aprender português. Ele que se vire. Ele é inteligente, vai conseguir", disse Valentim, que também falou sobre a partida:



"Não vamos viver de retrospecto. Não estávamos aqui, o elenco todo. É um ano diferente. Queremos buscar um campeonato com conquistas. Entramos com muita atenção. Não é o mais importante, mas um dos. Viramos a chave agora para a Copa do Brasil. Jogo difícil, Caxias está muito bem", comentou o técnico.