Botafogo convoca torcida para apresentação de Honda neste sábado no Nilton Santos

Rio - Novo reforço do Botafogo, Honda será apresentado com todo o peso de um reforço internacional. O clube carioca marcou a chegada do japonês para o próximo sábado. O evento será no Nilton Santos e o Glorioso convocou a torcida nas redes sociais para participar do primeiro contato do novo jogador com o clube.

Honda irá conceder uma entrevista coletiva e será apresentado à torcida no gramado do estádio. O dia irá começar com um amistoso do time sub-17 do Botafogo contra o Boavista. Haverá um show do DJ Pelé e do MC G15. Os portões vão se abrir às 9 horas e a entrada será através de doação de 1 Kg de alimento não perecível.

A contratação de Honda provocou um grande efeito no Botafogo. Na sexta-feira, dia do anúncio da contratação, houve um aumento no número de adesões ao programa do sócio-torcedor em 400% se comparado com a quinta-feira anterior, um dia comum.



Honda é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol japonês. Ele esteve presente em três Copas do Mundo. Pela seleção japonesa, o jogador marcou 37 gols em 98 jogos. O último clube do japonês foi o Vitesse, da Holanda.