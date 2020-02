Ex-Botafogo, Brenner rescinde com o Internacional e acerta com time da Tailândia

Rio - O atacante Brenner de 25 anos, foi apresentado no True Bangkok United na última terça-feira. O atleta tinha vínculo com o Internacional e rescindiu contrato para acertar com o clube tailandês. Brenner começou a carreira no Juventude em 2012 nas categorias de base, subiu para o profissional e se destacou atuando pela Série C em 2015, marcando 7 gols. Logo após, foi vice-artilheiro do Campeonato Gaúcho, e foi contratado pelo Inter em 2016.



Embora tenha sido conhecido defendendo as cores do Colorado, Brenner fez uma de suas melhores temporadas pelo Botafogo. O rendimento do atleta foi superior aos anos anteriores, onde ele atuou em 45 partidas e balançou as redes dez vezes, sendo responsável pela estabilidade do clube carioca naquele ano. Antes de se transferir para Tailândia, o atacante ainda passou por Goiás e Avaí, este último na temporada passada, onde Brenner marcou 6 gols em 29 jogos.



"A decisão de jogar aqui foi em conjunto com a minha família, e sempre tive o sonho de jogar fora. Veio uma proposta muito boa em termos econômicos, não tinha como recusar. Eu já vou fazer 26 anos e acho que era o momento certo de sair do Brasil, e vim aqui para conquistar as coisas, me destacar, até mesmo para abrir um mercado na Ásia. Estou muito feliz em estar aqui e que seja o primeiro ano de muitos, muitas vitórias e títulos", disse Brenner.