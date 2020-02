Apresentadora do 'Globo Esporte' comete gafe e diz que Honda é jogador do Flamengo

Rio - A apresentadora Carol Barcellos cometeu uma gafe no "Globo Esporte" deste sábado. Ao abrir o programa falando sobre a apresentação de Honda no Botafogo, a jornalista se confundiu e se referiu ao japonês como jogador do Flamengo.

"Boa tarde pra você, o japonês Honda já está na área e com a camisa do Botafogo. A euforia tomou conta desde a chegada dele ao aeroporto e já já a gente vai ouvir o Honda. Ele não arriscou no português, mas é a primeira entrevista dele como jogador do Flamengo", disse a apresentadora.

Na Web, torcedores perceberam a gafe de Carol e não gostaram nada.