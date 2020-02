Honda projeta estreia pelo Botafogo: 'Em duas ou três semanas'

Rio - O japonês Keisuke Honda foi apresentado pelo Botafogo no último sábado. Agora, cresce a expectativa pela estreia do meia. Segundo ele, a primeira partida com a camisa alvinegra deve acontecer em duas ou três semanas.

“Treinei todos os dias, mas sozinho. Por isso, vou precisar de tempo para me adaptar, conseguir entrar em ritmo de jogo. Quando começar a treinar com o time é que vou sentir quando vou poder jogar. A minha ideia é trabalhar por duas ou três semanas antes da estreia”, afirmou o japonês.

Já eliminado da Taça Guanabara, o Botafogo volta a campo neste domingo, às 16 horas, contra o Fluminense, no Maracanã. A expectativa é de que Honda esteja presente no estádio.