Após derrota para o Fluminense, Alberto Valentim deixa o comando do Botafogo

Alberto Valentim não é mais técnico do Botafogo



O Botafogo de Futebol e Regatas informa que Alberto Valentim não é mais treinador da equipe profissional. Com ele, deixa também o cargo seu auxiliar Fernando Miranda. — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 10, 2020 Rio - Chegou ao fim a segunda passagem de Alberto Valentim pelo Botafogo. O treinador não resistiu a mais um resultado ruim e foi demitido após a derrota por 3 a 0 para o Fluminense, na tarde deste domingo, no Maracanã.

Na última sexta-feira, durante o desembarque do japonês Honda, a torcida alvinegra já havia demonstrado sua insatisfação com o treinador, com diversos gritos de "Fora Valentim". Diante da atuação ruim no clássico deste domingo, o canto voltou a ser ouvido nas arquibancadas e tornou a situação do técnico insustentável.

Eliminado da Taça Guanabara e em busca um novo treinador, o Botafogo terá tempo para se preparar para a Taça Rio. A equipe volta a campo somente no dia 1 de março, contra o Boavista, no Nilton Santos.