Gatito critica desatenção e falta de agressividade do Botafogo: 'Dói demais essa derrota'

Rio - O goleiro Gatito Fernández citou os gols sofridos pelo Botafogo no começo do Clássico Vovô para tentar explicar o resultado de 3 a 0 para o Fluminense, neste domingo, no Maracanã. Para o camisa 1 alvinegro, faltou atenção do seu time, que já estava perdendo por 2 a 0 com menos de 20 minutos na partida válida pela sexta rodada da Taça Guanabara.

"Teve muita desatenção nossa no começo do jogo, onde eles conseguiram achar dois gols muito cedo. Faltou agressividade e muita atenção. Estávamos jogando um clássico. Dói por ser um clássico e mais ainda por não termos a classificação para a semi da Taça Guanabara. Dói bastante essa derrota", disse Gatito, na saída de campo, ao "Premiere", antes de completar:"Acreditamos que vai servir para o que vai vir na frente, para encarar os próximos jogos depois dessa parada que a gente vai ter."