Nas redes sociais, torcedores do Botafogo se dividem entre Cuca e Jair Ventura para assumir o comando

Rio - Com a saída de Alberto Valentim, os torcedores do Botafogo começam a sugerir para a diretoria a contratação de um novo treinador. E os nomes de velhos conhecidos do clube de General Severiano estão sendo ventilados nas redes sociais.

Alguns alvinegros sugerem a contratação de Cuca, que dirigiu o Glorioso, em duas oportunidades entre 2006 e 2008. Atualmente, ele está sem clube. Sua última equipe foi o São Paulo no ano passado. Outro nome com moral entre os torcedores é o de Jair Ventura. O treinador comandou o Glorioso em 2016 e 2017. Ele está sem clube, desde 2018, quando comandou o Corinthians.

Vem pro Botafogo cuca, pra nós ganhar em 2020 a copa do Brasil que não ganhamos em 2007 — Luan (@Luaan95) February 10, 2020