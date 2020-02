Honda realiza exames médicos e fica próximo de assinar com o Botafogo

Rio - Keisuke Honda realizou trabalhos físicos nas instalações do Botafogo pela primeira vez desde que chegou ao Rio de Janeiro. O reforço da equipe para o decorrer da temporada fez o primeiro treino com jogador do clube de General Severiano nesta segunda-feira.



Apesar de ter chegado em uma condição física perto de um ideal aceitável - já que estava treinando individualmente antes de assinar -, Keisuke Honda realiza uma bateria de exames que é comum para todos os jogadores que se reapresentaram ao Botafogo durante a pré-temporada. Antes, o japonês havia passado por atividades em uma clínica individual.



Após as atividades na academia, Honda foi ao campo anexo do Nilton Santos e continuou a bateria de trabalhos com foco na parte física com bola. Os trabalhos foram acompanhados pelo departamento técnico do Botafogo.



O japonês, após ter sido apresentado à torcida do Botafogo no último sábado, fez questão de treinar no Estádio Nilton Santos para já iniciar o processo de retorno aos gramados. A previsão, de acordo com o próprio meio-campista, é que ele participe de uma partida de duas a três semanas.