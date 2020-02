São Paulo cede condição de cláusula e Botafogo volta a contratar Gabriel Novaes

Rio - A novela Gabriel Novaes teve uma reviravolta positiva para o Botafogo. O clube de General Severiano estava perto de contratar o atacante de 20 anos por empréstimo junto ao São Paulo, mas, de última hora, o Tricolor Paulista quis colocar uma cláusula de que o atacante não poderia entrar em campo diante do próprio clube do Morumbi. A informação foi dada primeiramente pelo "FogãoNet".



O Comitê Executivo de futebol entendeu que a posição do São Paulo era absurda, já que estava acordada a pagar 100% dos salários de Gabriel Novaes e, por isto, cancelou qualquer tipo de negociação. Horas depois da desistência do Botafogo, contudo, o Tricolor cedeu à condição e o Alvinegro voltou à carga pelo atacante.



Desta forma, Gabriel Novaes poderá jogar normalmente contra o São Paulo nas duas partidas entre as equipes no Campeonato Brasileiro da temporada. O atacante já está no Rio de Janeiro e vai realizar exames médicos ainda esta semana, antes de assinar o contrato.



A opção de compra ao final do empréstimo está mantida. Ao final de dezembro de 2020, período da cessão, o Botafogo poderá contratar Gabriel Novaes em definitivo por 1,5 milhão de euros (R$ 7.085.400,00, na cotação atual).



No fim, portanto, a posição firme de Ricardo Rotenberg, membro do Comitê de futebol e VP Geral e Marketing do clube, valeu para a contratação de Gabriel Novaes. Os documentos já estão sendo redigidos pelo departamento jurídico do clube e serão entregues ao São Paulo. A contratação está certa.