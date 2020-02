Dirigente do Botafogo, sobre Cuca: 'Só aceitaria vir se o clube tivesse um elenco competitivo'

Rio - Antes do Botafogo acertar com Paulo Autouri, a diretoria da equipe alvinegra sondou o técnico Cuca, que já somou passagem pelo time na última década. No entanto, de acordo com o vice-presdidente comercial e de marketing, Ricardo Rotemberg, o comandante não se interessou pelo projeto oferecido pelo clube.



"O Cuca não tem interesse no momento de vir para o Botafogo. Ele está fora da realidade do Botafogo no momento, e ele não tem a intenção de vir, a não ser que o Botafogo tivesse um time competitivo como o do Palmeiras. Não é o caso. Se tivermos no futuro, espero que ele possa vir, se ele quiser, se a gente quiser e se a torcida do Botafogo também quiser", disse Rotemberg, que emendou:



"Dentro do tamanho que o Botafogo tem condição de pagar hoje, o Paulo Autuori foi disparado o melhor nome, principalmente pelo DNA alvinegro que ele tem", encerrou o dirigente do clube carioca, em entrevista à Rádio Brasil.