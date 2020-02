Gratidão motivou Paulo Autuori a aceitar desafio no Botafogo

Rio - Como uma velha paixão que volta à tona depois de muito tempo, Paulo Autuori chega ao Botafogo para retomar a parceria que rendeu a maior glória da história recente do clube: o título brasileiro de 1995. Estar na beira do campo não estava mais nos seus planos, mas a gratidão pela equipe que o projetou no futebol nacional o fez abrir uma exceção. Mais experiente e com um currículo de respeito, ele volta a ser técnico do Glorioso com a intenção de retribuir da melhor maneira possível a oportunidade que recebeu há 25 anos.

GRATIDÃO

"Só abri mão do que havia definido para a minha carreira porque é o Botafogo e tenho que dar reciprocidade para tudo que me proporcionou. É o único motivo para deixar a função na qual estava (superintendente de futebol). Devo tudo a esse clube por tudo que sou como profissional no Brasil".

EXPERIÊNCIA

"Chego com 63 anos, bem diferente de quando cheguei. Fui campeão brasileiro quando tinha 39. Chego diferente. A essência do futebol não mudou e não vai mudar nunca, que é a qualidade técnica do jogador".

CRISE FINANCEIRA

"Chego ciente das dificuldades, que não tem a ver com o Botafogo, mas com o futebol brasileiro como um todo. Poucas instituições estão saudáveis financeiramente. É uma realidade do nosso futebol".

ESTILO DE JOGO

"O que me preocupa é a ditadura em relação à maneira que se tem de jogar. Se exige que se jogue de uma única maneira: pressionando alto. Cada um trabalha de maneiras distintas. Temos que saber o que é importante para o espetáculo. Quero que as equipes joguem futebol, e isso não vou perder nunca. Minha personalidade não permite ficar acuado, esperando o momento de agir".

ATUALIZAÇÃO

"Já não sou o profissional daquele tempo porque as coisas mudam. O contexto atual exige muita coisa, inclusive desafios a nossa classe. Algo muito positivo, saudávelpara o futebol brasileiro é a vinda de profissionais de fora. É uma grande oportunidade de mostrarmos aquilo que somos também".

CALENDÁRIO

"É insano. Temos que combater isso. É o grande vilão do futebol brasileiro. Não tem tempo para nada. Isso gera um atrofia em termos de treinos e ideias de jogo, porque o calendário exige que a gente esteja focado na nossa realidade. Isso nos fez ficar longe das transformações no mundo do futebol".

REFORÇOS

"Não tem saída se não houver um trabalho de formação. Sabemos das condições que vamos trabalhar. O importante é que a vinda tenha critérios, que seja convergente com o que se quer em termos de jogo. Por isso precisamos de jogadores como Honda e Carli, que sejam referência para os mais novos".

ELENCO ATUAL

"Não tenho a presunção de dizer que tenho muito conhecimento. Tenho amigos que passaram aqui. Certamente vou falar com o Barroca, um velho amigo, que terá uma brilhante carreira. Tem o Espinosa também. Seguramente vou falar com o Alberto (Valentim, ex-técnico alvinegro), com tenho relação há um longo tempo".

BOTAFOGO S.A.

"Minha visão é sistêmica. É óbvio que vou estar envolvido, mas vou me resumir que tenha a ver com o futebol, junto com o Espinosa. Até porque uma coisa é informação, outra é conhecimento".