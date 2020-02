Botafogo recebe ajuda de Felipe Neto e Marcelo Adnet para contratar Yaya Touré

Rio - O Botafogo terá ajuda de duas figuras importantes para tentar contratar Yaya Touré. Segundo o "Globo Esporte", Marcelo Adnet e Felipe Neto estão dispostos a contribuir financeiramente para que o marfinense vista a camisa alvinegra. A expectativa é de um desfecho ainda nesta semana.

Nas redes sociais, os dois famosos aderiram a campanha pedindo a vida do volante para o Botafogo. Na madrugada do último sábado, quase que ao mesmo tempo, os dois postaram mensagens torcendo pelo desfecho positivo na negociação.

Neto e Adnet enxergam com bons olhos a vinda de Yaya Touré para o Botafogo, já que poderia alavancar o número de torcedores mais jovens do clube. As partes envolvidas esperam que a negociação seja definida até esta quinta-feira.

Aos 36 anos, Yaya Touré está sem clube desde o fim de seu contrato com o Qingdao Huanghai-CHN, clube pelo qual disputou a última temporada. O marfinense já vestiu as camisas de Barcelona-ESP e Manchester City-ING.