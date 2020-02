Reunião nesta semana pode selar acordo do Botafogo com Yaya Touré

Rio - Depois de trocas de mensagens, ligações e partes contratuais, Botafogo e Yaya Touré vão, finalmente, se encontrar pessoalmente. Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do clube e atual membro do Comitê Executivo de Futebol, vai se encontrar com o meio-campista em Paris, naquela que pode ser a reunião definitiva para selar o acordo do marfinense com o Alvinegro.



Montenegro estava na Ásia, onde passava férias, mas se encaminhará direto para a capital francesa com o intuito de se encontrar com o volante de 36 anos. O encontro será realizado na próxima quinta-feira ou na sexta-feira. Há otimismo por parte do dirigente em um desfecho positivo para o clube de General Severiano.



Yaya Touré possui a proposta do Botafogo em mãos desde a manhã desta terça-feira e analisa os números com seus representantes. O marfinense pediu acima do teto salarial do clube - cerca de R$ 150 mil por mês a cada atleta -, mas nada que extrapole tal valor.



A diretoria, inclusive, conta com a ajuda do youtuber e patrocinador Felipe Neto na negociação. O empresário se dispôs a ajudar o Botafogo nas questões burocráticas da negociação, como a comissão dos empresários e os bônus de assinatura para o jogador.



A reunião em Paris será, provavelmente, definitiva. O marfinense terá tempo para estudar os números apresentados pelo Botafogo, apresentar sua contraproposta - se houver, logicamente - e o Alvinegro poderá responder ao marfinense. O meio-campista está livre no mercado e, consequentemente, viria sem custos.