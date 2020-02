Jornalista critica operação do Botafogo para trazer Yaya Touré: 'Vai atrasar salário'

Rio - O Botafogo pode definir a contratação de Yaya Touré nas próximas horas. No entanto, para o jornalista Rodrigo Capelo, do Grupo Globo, a operação financeira para trazer o marfinense pode não ser boa para o futuro do clube.

"Dos 12 meses do ano, o Botafogo tem uma previsão de sair mais dinheiro que entrar. Na prática isso significa deixar alguém sem receber", disse Rodrigo durante o "Redação SporTV".

O apresentador Marcelo Barreto também criticou os valores da negociação, mesmo com o apoio de investidores.

"São dez meses com fluxo de caixa no vermelho e uma improvável venda de jogador por um alto valor nos outros dois meses, logo vai atrasar salário", completou.