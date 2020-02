Gatito alfineta regulamento da Copa do Brasil e celebra classificação do Botafogo

Rio - Quando o assunto é pênaltis, Gatito Fernández é autoridade com a camisa do Botafogo. Nesta terça-feira, após o empate em 1 a 1 entre Alvinegro e Náutico, pela segunda fase da Copa do Brasil, o goleiro paraguaio pegou duas cobranças na disputa por pênaltis e deu a vitória por 4 a 3 ao Glorioso nos Estádio dos Aflitos, em Recife.



Em declaração ao "SporTV" após o duelo, além de celebrar a classificação, o camisa 1 alfinetou o regulamento, que previa jogo único nesta fase da competição. Na opinião do jogador, pior para o Botafogo, que jogou longe do Nilton Santos.



"Muito feliz por ter conseguido passar esta etapa na Copa do Brasil, contra um time que é muito forte em casa e que jogou também com o regulamento, que é mais a favor do time da casa. O grupo todo está de parabéns, conseguimos uma classificação muito importante. Meus companheiros estão de parabéns pela maneira que eles cobraram os pênaltis também".



Devido a eliminação na fase de grupos da Taça Guanabara, o Alvinegro não entrava em campo desde o dia 9 de fevereiro. Foram 10 dias pensando somente no Náutico, fato comemorado por Gatito.



"Nos preparamos muito durante a semana, tivemos um tempo de preparação muito bom e estamos levando essa classificação para o Rio de Janeiro, para a nossa torcida e para as nossas famílias", concluiu o goleiro.



Com a partida de hoje, Gatito chegou a 12 defesas em 26 cobranças que enfrentou em disputas de pênaltis, alcançando 41,6% de aproveitamento.



O Botafogo avançou para a terceira fase da Copa do Brasil, quando enfrentará o vencedor do confronto entre Paraná e Bahia de Feira de Santana.