Rio - O Botafogo espera fechar nesta sexta-feira a contratação do volante Yaya Touré. De acordo com o portal "Fogão Net", a expectativa do clube alvinegro é alta por um desfecho positivo e o anúncio do marfinense, inclusive, já está preparado.

O departamento de comunicação do clube já esta de sobreaviso e preparou um material nos mesmos moldes do anúncio de Honda, que foi muito elogiado. Segundo o portal, o vídeo tem o "DNA" do Botafogo.

A decisão de Yaya Touré será tomada após uma conversa com a esposa e os filhos sobre a vinda ao Brasil. Em casa de desfecho positivo, a mudança para o Rio de Janeiro deve ser realizada logo após o carnaval.