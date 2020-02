Dia D: Yaya Touré deve dar resposta ao Botafogo neste domingo

O negócio já está nos estágios finais. Em um primeiro momento, Yaya Touré havia sinalizado positivamente com os números apresentados pelo Botafogo - dois anos de contrato e salário de R$ 200 mil por mês, além de bônus pelas ações de marketing que envolverem o nome do atleta de 36 anos. Na última sexta-feira, quando ficou sabendo das questões tributárias do Brasil, recuou com o primeiro acordo e fez novas exigências.



O marfinense deseja receber R$ 200 mil por mês de forma líquida. Como o imposto no Brasil é de 27,5% sobre o salário, Yaya Touré teria que ganhar cerca de R$ 280 mil. Apesar do valor ser bem acima do teto salarial estipulado pela diretoria do Botafogo para a temporada, o Comitê Executivo de Futebol aceitou e redigiu um novo contrato.



Agora, o marfinense dará a resposta definitiva. Carlos Augusto Montenegro mantém o otimismo por um final feliz. O ex-presidente do Glorioso está em Paris, onde mora com sua esposa, e falará com Yaya Touré, localizado em Londres. Da capital inglesa também estará Marcos Leite, empresário responsável por fazer o "meio-campo" entre as duas partes.



A presença do agente, vale ressaltar, pode fazer a diferença. Na quinta-feira, Marcos Leite não estava ao lado de Yaya Touré quando o marfinense recebeu a primeira ligação de Montenegro. As idas e vindas da negociação devem ter um fim e o dedo do empresário vai pesar para tal.



A alegria do Botafogo, parafraseando o samba-enredo da União da Ilha de 1982, atravessou o mar. Resta saber se, no final, o Alvinegro será o dono da festa, um rei e que o dia seja marcado por alegria e, consequentemente, a tristeza nem pense em chegar. Tudo depende do "sim" de Yaya Touré.

