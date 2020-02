Dirigente do Botafogo afirma que acerto com Yayá Touré depende só do jogador marfinense

50/50

Depende só dele — Ricardo Rotenberg (@RicardoRotenbe1) February 25, 2020

Rio - Dada como concretizada há alguns dias, a chegada de Yaya Touré não é vista mais como certa dentro do clube. No último domingo, a 'Rádio Brasil' afirmou que as chances da chegada do jogador marfinense caiu para 50%. Após a notícia do veículo, pessoas ligadas a negociação do meia se manifestaram nas redes sociais.Através do Twitter, um torcedor botafoguense perguntou a Ricardo Rotemberg, membro do Comitê de Gestão de Futebol do Botafogo, como estava o andamento das tratativas com o jogador. A resposta do dirigente foi que estava no patamar '50/50' e que 'depende só dele' (Yayá Touré).Empresário que ajuda o Botafogo nas contratações, Marcos Leite também falou das tratativas no Twitter afirmando que 'o jogo só acaba quando termina'. O mesmo cartola fez parte das negociações do clube com Honda. A diretoria da equipe carioca não dá prazo para o desfecho da novela.