Buscando enxugar o elenco, Botafogo deve negociar três jogadores neste início de temporada

Rio - Com o elenco inchado, contando atualmente com 35 atletas, o Botafogo planeja se desfazer de três jogadores. Sem espaço e já treinando em separado, Leandrinho, Gustavo Bochecha e Wenderson, todos revelados pelo clube carioca, devem ser negociados pela diretoria alvinegra, segundo informações do 'Globoesporte.com'.



Emprestado ao Sport na última temporada, Leandrinho retornou ao Rio de Janeiro em 2020, mas pouco foi aproveitado, devido a lesões. Em 2019, Gustavo Bochecha teve boas apresentações, mas não manteve o ritmo em 2020. Wenderson não se firmou entre os profissionais. Além destes, Fernandes e Lucas Campos são outros que não devem permanecer.