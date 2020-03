Liberado! Keisuke Honda aparece no BID e pode estrear pelo Botafogo

Rio - À disposição. O meia japonês Keisuke Honda, que já vinha treinando junto ao elenco do Botafogo, teve o nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, e pode, desta forma, estrear pelo Glorioso neste sábado, contra o Flamengo - a pendência junto à Federação Holandesa também foi resolvida.



Resolvida a parte burocrática, a diretoria alvinegra vai decidir, agora, qual a melhor conjuntura para que a principal contratação para o ano até o momento entrar em campo pela primeira vez. Há quem opte por fazer um evento no jogo contra o Bangu, no outro final de semana.



No último jogo, o meio-campo botafoguense foi formado por Cícero, Alex Santana e Bruno Názario. O ataque teve Rafael Navarro, Luís Henrique e Gabriel Cortez.