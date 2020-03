Diretoria do Botafogo aguarda sorteio da Copa do Brasil para definir data da estreia de Honda

Rio - Honda está regularizado pelo Botafogo, mas a estreia dele ainda defende de outros fatores. De acordo com um dirigente do clube carioca, o dia em que o jogador vai fazer o seu primeiro jogo só será decidido após o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil.

"Depende do sorteio contra o Paraná. Se a primeira partida for no Rio, na quarta, ele estreia contra o Paraná", afirmou em entrevista ao Jornal O Dia.

Contra o Flamengo, a diretoria do Botafogo avalia que não será uma boa ocasião, porque o rival deve atuar com uma equipe mista e a partida pelo Carioca não terá transmissão da televisão.

Na Copa do Brasil, a equipe carioca eliminou o Caxias e o Náutico, em jogos únicos fora de casa, em ambos a equipe empatou por 1 a 1. Contra os pernambucanos, a classificação veio nos pênaltis.