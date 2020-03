Mesmo regularizado, Honda pode não estrear contra o Flamengo neste fim de semana

Enfim, regularizado, o meia japonês Keisuke Honda já está liberado para estrear pelo Botafogo. No entanto, a primeira partida do atleta, prevista para ocorrer contra o Flamengo no domingo, pode ser adiada. De acordo com o 'Globoesporte.com', a presença do jogador em campo depende do sorteio da próxima fase da Copa do Brasil.



Segundo o portal, caso a primeira partida da terceira fase do torneio ocorra no Nilton Santos, Honda deve atuar contra o Flamengo. Contudo, se o jogo de ida contra o Paraná acontecer fora do Rio de Janeiro, a primeira partida do japonês pelo Botafogo só deve ocorrer no dia 15 de março, contra o Bangu, pela Taça Rio.



A sorteio dos mandos de campo para a Copa do Brasil ocorrem nesta quinta-feira, na sede da CBF. Com passagem por grandes clubes do futebol mundial, como Milan e CSKA, além de três Copas do Mundo na bagagem, Honda chega com bastante expectativa para o torcedor botafoguense.