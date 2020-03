Campeão do Mundo pelo Corinthians é oferecido ao Botafogo, que analisa contratação

Rio - Sem clube desde que deixou o Corinthians em janeiro, o volante Ralf foi oferecido ao Botafogo. De acordo com o 'Blog do Jorge Nicola', Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do clube, confirmou a negociações. Ainda segundo o jornalista, o atleta será avaliado pela comissão técnica e departamento financeiro antes do possível acerto.



Campeão mundial pelo Corinthians em 2012, o jogador construiu grande carreira na equipe paulista, conquistando também uma Libertadores, dois campeonatos brasileiros, uma Recopa Sul-Americana e três Paulistões. No entanto, nem mesmo o currículo do atleta animou a cúpula do Botafogo, que considera 'complicada' a chegada do jogador por conta da avançada idade.



Aos 35 anos, Ralf foi preterido por Tiago Nunes no clube paulista, que rescindiu com o volante. Conforme informado pelo jornalista, a ideia do clube é contratar atletas mais jovens, que possam render lucro ao Botafogo no futuro. A exceção foi a investida em Yayá Touré, que era vista pela diretoria como um 'enorme acréscimo, em todos os sentidos'.