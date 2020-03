Honda fará sua estreia pelo Botafogo na próxima terça-feira

O momento mais aguardado pela torcida alvinegra em 2020 já tem data, hora e local para acontecer: a estreia do apoiador japonês Keisuke Honda será na próxima terça-feira, às 19h30, no Estádio Nilton Santos, contra o Paraná, no compromisso de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Ontem, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, o sorteio dos mandos de campo colocou o Glorioso para abrir o confronto contra os paranaenses. A partida de volta, na Vila Capanema, será realizada entre os dias 18 e 19 de março. Não há mais o critério de gol fora de casa valendo como desempate — ou seja, qualquer igualdade a vaga será definida nos pênalti.

A ideia inicial da diretoria alvinegra sempre foi ter o camisa 4 em campo quando a partida em questão fosse no Nilton Santos e, de preferência, com televisionamento.