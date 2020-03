Volante diz que não foi comunicado pelo Botafogo sobre devolução ao Corinthians

Rio - O volante Thiaguinho, do Botafogo, quebrou o silêncio e falou sobre sua devolução ao Corinthians. Em uma postagem no Instagram, o jogador disse não ter sido informado oficialmente pelo clube alvinegro sobre o retorno ao Parque São Jorge e afirmou que tem intenção de permanecer no Rio.

Veja o comunicado da assessoria do jogador:

A Think Sports Comunicação lamenta o episódio envolvendo o jogador Thiaguinho na imprensa nos últimos dias. Assim como seus empresários, o volante apenas tomou conhecimento através dos jornalistas e não foi procurado pelo Botafogo F.R em nenhum momento. Vale ressaltar que após diversos veículos de comunicação conceituados no mercado exporem a público o fato, o clube optou pelo silêncio, tanto na imprensa como com o atleta.



Contratado por empréstimo até o fim deste ano, Thiaguinho atuou em todas as partidas quando o Botafogo utilizou sua força máxima, ficando de fora apenas dos dois primeiros jogos do ano. Além disso, foi titular em seis dessas sete partidas.



O jogador tem total interesse em permanecer no Glorioso, desde que essa seja feita a vontade do clube. Caso contrário, o atleta irá se reunir com seus empresários e Corinthians, dono do seu passe, para definir o futuro em breve.