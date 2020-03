Fora do jogo contra o Paraná, Honda pede desculpas aos torcedores do Botafogo

Rio - O meio-campista japonês Keisuke Honda, principal contratação do Botafogo na temporada, estava confirmado para fazer sua estreia pelo Alvinegro, na próxima terça-feira, contra o Paraná, pela terceira fase da Copa do Brasil. No entanto, uma gripe, descrita como "comum" pelo departamento médico do clube, tirou o jogador da partida.

Em sua conta oficial do Twitter, o atleta de 33 anos, pediu desculpa ao torcedores pelo o ocorrido e agradeceu a todos que compraram os ingressos.

Gostaria de me desculpar por não participar do jogo de amanhã. Não pude treinar com o grupo nos últimos dias, porque peguei uma gripe. Obrigado a todos os torcedores que compraram os ingressos e peço desculpas pelo acontecido. — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) March 9, 2020

