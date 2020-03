Rio - A torcida do Botafogo terá que esperar mais alguns dias para finalmente ver o apoiador japonês Keisuke Honda estrear pelo clube. Gripado, o astro asiático foi vetado para o compromisso de hoje, às 19h15, contra o Paraná, no Estádio Nilton Santos, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Sendo assim, o debute do jogador pelo Alvinegro será contra o Bangu, domingo, também no Niltão, pela terceira rodada da Taça Rio. Honda não participou das atividades do fim de semana, teve febre, mas ontem já acordou com o quadro de saúde normalizado. Mesmo assim, de acordo com o médico Cristiano Cinelli, o jogador preferiu se resguardar para estrear 100%. "Em época de coronavírus, há muito alarde, mas vamos elucidar a questão do Honda. A torcida comprou muito ingresso por conta da possível estreia do Honda e foi mais por consideração com a torcida que esperava a estreia dele amanhã (hoje), mas que não será possível", disse Cinelli. "De sexta para sábado ele veio com uma gripe normal e teve uma febre de 37,4. No domingo, estava sem febre e dor no corpo. De ontem (domingo) para hoje (ontem), vinte e quatro horas, está sem febre, assintomático", completou o médico. Além de Honda, o zagueiro Joel Carli, com um problema muscular na coxa direita, também será desfalque hoje. Ruan Renato e Kanu brigam pela vaga entre os titulares ao lado de Marcelo Benevenuto. Depois da derrota para o Flamengo — 3 a 0, no Maracanã, sábado —, o atacante Pedro Raul garante que o grupo já assimilou o revés e espera que a galera chegue junto hoje à noite. Cerca de 15 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. "Já esqueci o clássico. Temos a noção do que representa a Copa do Brasil. A gente ainda não teve essa experiência de jogar a Copa do Brasil com a nossa torcida".

Meia pede desculpas à galera pelas redes sociais

Fora do seu primeiro compromisso oficial pelo Glorioso, Honda usou as redes sociais para se desculpar com a torcida alvinegra, que estava empolgada para vê-lo em ação em casa. "Gostaria de me desculpar por não participar do jogo. Não pude treinar com o grupo nos últimos dias, porque peguei uma gripe. Obrigado a todos os torcedores que compraram os ingressos e peço desculpas pelo acontecido", escreveu o japonês, cuja preocupação com os fãs foi muito elogiada no Twitter.

Artilheiro do time na temporada junto com Bruno Nazário, ambos com quatro gols, Pedro Raul lamentou o desfalque. "Eu vi que ele estava meio abatido. É uma pena. A gente queria vê-lo jogando, mas é uma infelicidade que acontece. Temos jogadores capacitados para dar uma resposta positiva. É um jogador que não tem o que falar da qualidade, já jogou Copas do Mundo. É uma pena essa febre", disse.

Galeria de Fotos Um dos artilheiros do time alvinegro na temporada, Pedro Raul lamentou a ausência de Honda hoje à noite Vitor Silva / Botafogo Pedro Raul é um dos artilheiros da equipe alvinegra na temporada de 2020 Vitor Silva / Botafogo