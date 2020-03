Rio - Membro do Comitê Executivo de Futebol do Botafogo, Ricardo Rotenberg conversou com a imprensa após a vitória por 1 a 0 sobre o Paraná, nesta terça-feira, pela Copa do Brasil. O principal assunto foi Yaya Touré. De acordo com o dirigente, a situação segue totalmente indefinida e o marfinense tem "problemas familiares".



"Não tem posição ainda, ele está com problemas pessoais, diz que não pode definir. Enfim, tem problemas familiares. Ele está decidindo o que faz da vida, definido se continua na Europa ou se vem para cá. Já estive mais otimista, já estive mais pessimista. Falei com ele hoje e disse: "Você vai tocando a sua vida, e a gente vai tocando a nossa", afirmou Rotenberg, que ainda destacou o interesse do empresário do jogador na vida do marfinense para o Brasil:



"O agente dele quer que ele venha de qualquer maneira, ele falou que quer muito vir, aponta polegar para cima, mas acho que tem um lado familiar dele que pressiona para ele não vir. Não tem prazo. Se ele quiser fica por lá, se quiser vem para cá. Ele descartou tudo. Acho que está entre não fazer nada e vir para o Botafogo".



O Botafogo tem o jogo de volta contra o Paraná, pela Copa do Brasil, marcado para o dia 18 de março, em Curitiba. Não há gol fora qualificado no mata-mata da competição. Antes, pelo Carioca, a equipe recebe o Bangu, no domingo.