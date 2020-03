Torcedor do Botafogo faz filmagem com teor sexual de alvinegra durante jogo no Nilton Santos

O Botafogo repudia e lamenta o episódio envolvendo assédio na arquibancada do Estádio Nilton Santos, no jogo com o Paraná, pela Copa do Brasil. O posicionamento do Clube sobre o tema é muito claro: pede respeito às mulheres e jamais vai admitir que isso ocorra dentro de sua casa pic.twitter.com/h3dEaAbjap — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 11, 2020

Rio - O Botafogo venceu o Paraná na última terça-feira pela partida de ida da Copa do Brasil. No entanto, nem tudo foi motivo para comemoração. Torcedores e internautas ficaram revoltados com um vídeo divulgado nas redes sociais em que mostra um torcedor alvinegro fazendo uma filmagem com teor sexual de uma torcedora no Estádio Nilton Santos.O vídeo chegou ao clube, que se manifestou nas redes sociais, demonstrando repúdio com o ocorrido. Através das redes sociais, o Botafogo ainda afirmou que está apurando os fatos para identificar o torcedor e tomar as 'atitudes cabíveis'. O caso ocorreu apenas dois dias após o Dia Internacional da Mulher.