Rio - O Botafogo venceu o Paraná na última terça-feira por 1 a 0, na partida de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Contudo, apesar do bom resultado, a equipe teve dois tempos completamente distintos. Após uma boa etapa inicial, o time de Paulo Autuori não conseguiu manter a pegada nos últimos 45 minutos e quase levou o empate. Em coletiva o técnico criticou o calendário brasileiro e aproveitou para projetar a estreia de Honda.



“O calendário é uma realidade, não pode ser usado como bengala. O calendário é ridículo, sempre falei. Mas, quando você ganha, deixa de falar. Se ficarmos falando sempre nessa situação… Hoje, a equipe se comportou melhor, mas teve uma exigência diferente. Estamos mais agressivos, subimos mais a marcação, tentamos jogar mais com passes verticais. Tudo isso exige um esforço maior”, disse Autuori, que complementou:



“Sei a cabeça do Honda e do japonês em geral. Vai entrar um jogador com característica diferente. E que mais acrescentar muito no nosso jogo de criação, mais agudo. O Honda sempre joga para frente. Quando domina, já prepara o corpo para fazer essa bola entrar. E vamos precisar de movimento dos atacantes”, finalizou Autuori.