Rio - Pouco aproveitado no elenco atual do Botafogo, o volante Fernandes entrou na mira de dois clubes brasileiros e um dos Estados Unidos. De acordo com a 'Rádio Tupi', Chapecoense e Sampaio Correa demonstraram interesse no jogador. O clube norte-americano não teve o nome divulgado.



Aos 25 anos, Fernandes fez boas primeiras temporadas pelo Botafogo, mas foi emprestado ao Atlético Goianiense em 2018. Depois de outro bom ano, o atleta foi emprestado ao Guarani e São Bento, onde não teve grande regularidade. De volta ao time carioca, o jogador não tem conquistado espaço.