Rio - A expectativa dos torcedores do Botafogo pela estreia do meia Keisuke Honda só cresce a cada partida que passa. Fora do último jogo por conta de uma gripe, o japonês pode entrar em campo neste final de semana, contra o Bangu. Em entrevista ao jornal Lance!, Zico, ex-jogador do Flamengo e técnico de Honda na seleção japonesa na última década, falou sobre o jogador de 33 anos.



"O Honda foi um caso muito interessante. Na época em que eu estava na seleção nacional tinham muitos treinadores brasileiros comandando os times japoneses. Eu sempre ia acompanhar os jogos e conversava com eles para saber mais informações sobre os jogadores. Então eu fui até o Nagoya, na época comandado pelo Nelsinho (Baptista), para saber se tinha alguém que poderia ser opção no Japão. Ele disse que não tinha no momento, mas que estava lançando um garoto aos poucos, que era Honda, na época com 17 anos, porém que ainda precisava passar por algumas etapas", disse Zico, que emendou:



"Após um tempo ele foi para a Holanda e eu segui para o CSKA. No meio da temporada o presidente do clube veio falar sobre o Honda, se eu teria interesse em trazê-lo. Eu falei para trazer o quanto antes, que era um ótimo jogador e o qual já conhecia. Um mês depois o presidente me demitiu e acabou contratando ele um pouco depois da minha saída. Ele acabou fazendo história por lá. É um tremendo jogador, mas que precisa de ritmo, precisa jogar. Irei torcer muito para que ele tenha sucesso. Sempre se mostrou um bom profissional, assim como a maioria dos japoneses", encerrou o ex-atleta.