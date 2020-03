Botafogo decide suspender atividades do elenco profissional e de base por 15 dias

Rio - Depois do Flamengo anunciar a interrupção das atividades, foi a vez do Botafogo seguir a mesma linha. Nesta tarde, o alvinegro informou que os treinos do elenco profissional e de base serão paralisadas pelos próximos 15 dias, com objetivo de diminuir a propagação do novo coronavírus.

Todas as atividades sociais e das escolinhas estão suspensas temporariamente. Os funcionários administrativos terão suas jornadas reduzidas com alternância de home office/regime de escala, organizadas pelos seus respectivos gestores. — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 16, 2020 "Em conformidade com a deliberação da FERJ, o Botafogo informa que suspendeu por 15 dias os treinos do profissional e da base. O Clube destaca a importância da decisão pela paralisação e reitera a sua prioridade no momento: mitigar a propagação do COVID-19 e a saúde de todos", escreveu o clube nas redes sociais.