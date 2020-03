Botafogo descarta contratação de zagueiro uruguaio, afirma jornalista

Rio - Depois da frustração envolvendo a negociação de Yayá Touré, o Botafogo não pensa em novas contratações no momento. Na última terça-feira, alguns veículos informaram que o clube carioca estaria interessado na chegada do zagueiro Martín Cáceres. No entanto, segundo o jornalista Thiago Franklin, o alvinegro sequer abriu conversas com o atleta.



De acordo com o repórter, o vice-presidente comercial e de marketing do Botafogo, Ricardo Rotenberg, descartou a contratação. Com a paralisação do futebol por conta do surto do novo coronavírus, o Botafogo está empenhado na manutenção do elenco e pagamento dos salários. No retorno do calendário, o clube enfrentará o Paraná pela partida de volta da Copa do Brasil.