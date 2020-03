Surto de coronavírus adia procura de zagueiro pelo Botafogo; Benevenuto lesiona a coxa

Rio - Antes da parada do calendário do futebol brasileiro por conta do coronavírus, o Botafogo ainda buscava a zaga ideal. A interrupção das atividades adiou as buscas pela zaga titular. Marcelo Benevenuto, único titular indiscutível até aqui, realizou um exame nesta quinta e foi constatada uma lesão muscular na coxa, segundo informação da 'Rádio Tupi'.



Com pouco tempo no cargo, Paulo Autuori havia testado Kanu, Ruan Renato e Joel Carli para formar dupla com Benevenuto, mas nenhum destes conquistou o treinador por completo. De acordo com o 'Lance', o clube chegou a ir ao mercado à procura de um atleta e sondou o uruguaio Martín Cáceres, mas a negociação foi descartada.



Além da pausa nas buscas por um zagueiro no mercado e falta dos treinamentos para analisar as opções, o clube ainda ganhou outro problema com a lesão de Benevenuto. No último domingo, durante partida contra o Bangu, o zagueiro deixou o campo ainda na etapa inicial com dores. Nesta quinta, foi confirmada lesão muscular na coxa.