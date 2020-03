Torcida do Botafogo arrecada R$ 14 mil para reformar casa do ex-goleiro Manga

Boa notícia! A mobilização da torcida do Botafogo para reformar e mobiliar a nova casa do ex-goleiro Manga no Retiro dos Artistas deu resultado e o valor já foi alcançado!



Novas doações ficarão para o Retiro dos Artistas, que abriu as portas para o nosso ídolo! pic.twitter.com/6zWvyctxdU — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 19, 2020

Rio - Iniciada na última quarta-feira, a vaquinha para reformar a casa do ex-goleiro Manga já alcançou o obejtivo inicial de R$ 14 mil. A torcida do Botafogo se mobilizou e o novo lar do ídolo alvinegro, no Retiro dos Artistas, será reformado. O ator botafoguense Stepan Nercessian preside, atualmente, o local.Aos 82 anos, Manga será o primeiro ex-jogador a residir no Retiro dos Artistas. Recentemente, o ex-goleiro passou por um sério problema de saúde nos rins, quando morava em Quito, no Equador. O ídolo alvinegro conquistou sete títulos pela equipe e também defendeu a Seleção Brasileira.