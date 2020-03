Secretário-geral da CBF rebate críticas de Autuori: 'Declaração infeliz e desinformada'

Rio - Na início da semana, o técnico Paulo Autuori criticou veementemente a CBF por se omitir das tomadas de decisões acerca do futebol brasileiro. Na última quinta-feira, foi a vez da entidade rebater às críticas, através de Walter Feldman. Em entrevista ao 'Seleção Sportv', o secretário-geral da confederação.



“A declaração do Paulo Autuori, absolutamente infeliz, desinformada, não contribuiu. Quando você faz um esforço para congregar todos os atores protagonistas, e leia-se aí tanto a CBF, Federações, clubes, atletas, torcedores, treinadores, árbitros, é um esforço coletivo muito complexo”, disse Feldman, que completou:



"Me parece que o Paulo Autuori está absolutamente desinformado e não tem livre representação neste momento para fazer afirmações com esse caráter, desrespeitando as medidas fortes, contundentes e democráticas que a CBF adotou. Neste momento, todos os campeonatos do Brasil estão suspensos por determinação, não da CBF, mas por orientação, por recomendação, por convencimento dos presidentes das Federações", encerrou.