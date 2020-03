Funcionários do Botafogo reclamam de atrasos no vale-alimentação

Rio - A pandemia global do coronavírus tem gerado apreensão em razão da necessidade de confinamento e reforço nos hábitos de higiene como medidas de prevenção contra a doença. Em meio ao surto do COVID-19, os funcionários do Botafogo tem, ainda, um motivo a mais de preocupação. A reportagem do LANCE! teve acesso, nesta sexta-feira, a conversas entre trabalhadores do clube que relataram dificuldades com um atraso de até três meses no pagamento do auxílio alimentação.



Nos diálogos, os empregados tratam das complicações que envolvem fazer as compras básicas do mês diante da escassez de recursos e reclamam do que chamam de falta de consideração da diretoria. A quarentena recomendada para o controle do novo vírus, segundo os relatos, tem dificultado que as pessoas no clube recorram a outras fontes de renda.



Consultado, o Botafogo informou que está em dia com os pagamentos do vale-refeição, usado mais comumente pelos colaboradores durante o período de trabalho, em locais que oferecem alimentos prontos, como restaurantes e lanchonetes.



O clube confirmou um atraso no carregamento de créditos dos trabalhadores que optaram pelo uso cartão-alimentação, utilizado, na maioria dos casos, para compras em redes de supermercados, mas afirmou que, mesmo endividado, não tem medido esforços para regularizar a situação o mais rápido possível.