Botafogo detalha situação de obras no futuro Centro de Treinamento, em Vargem Grande

Rio - O Botafogo divulgou, nesta sexta-feira, detalhes sobre o andamento das obras do futuro Centro de Treinamento do clube, localizado em Vargem Grande, Zona Oeste, do Rio de Janeiro. Em nota, o Alvinegro informou que a etapa de nivelamento do terreno destinado aos campos de futebol foi concluída. O prazo estimado para a conclusão dos trabalho é até o final de agosto.



Confira a nota na íntegra:



- O Botafogo de Futebol e Regatas apresenta atualizações sobre o andamento das obras do futuro Centro de Treinamento, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro. No momento, estão sendo construídos três campos no local.



A Greenleaf, maior empresa de gramados esportivos no país, é a responsável por esse segmento no CT. Após diversas intervenções necessárias que retardaram o andamento das obras, a fase de terraplanagem - nivelamento do terreno - está concluída.



O campo 3 encontra-se no estágio mais avançado. A drenagem foi concluída e, no momento, está sendo realizada a colocação do solo (areia) para, em seguida, irrigação e plantio.

O campo 2, por sua vez, está iniciando o processo de drenagem e, ao seu término, o ciclo irá se repetir no campo 1.



O cronograma de trabalho prevê que, em maio, o plantio esteja em curso em todos os campos. Dessa maneira, considerando a época do ano - outono/inverno - e a forma de plantio que é em mudas, a previsão de conclusão dos três campos é para o final de agosto - diz o comunicado.