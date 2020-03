Rio - A paralisação das competições estaduais e nacionais também representou uma pausa no mapeamento do Botafogo no mercado de transferências. O Alvinegro, na busca por um zagueiro, chegou a conversar com Cristián Zapata, atualmente no Genoa-ITA, antes da pandemia do Coronavírus se espalhar e fechar as atividades.



Após o fim das negociações com Yaya Touré, Ricardo Rotenberg, em entrevista à "Rádio Brasil", afirmou que um zagueiro que atuava no futebol italiano havia sido oferecido ao Botafogo. Cristián Zapata é um nome que agrada à cúpula do clube de General Severiano.



O Comitê Executivo de Futebol busca um nome para a posição. Atualmente, Marcelo Benevenuto é o único considerado titular absoluto no setor. Joel Carli, outro teórico titular, luta contra as lesões neste começo de temporada; Kanu e Ruan Renato lutam pela vaga restante no onze inicial.



Desta forma, a diretoria entendeu que um zagueiro é prioridade para se reforçar e tinha começado com tal missão antes da paralisação pelo Coronavírus. O Comitê Executivo de Futebol conversou com Cristián Zapata antes da pandemia se espalhar pelo mundo e o papo foi considerado positivo. A diretoria do Alvinegro não chegou a fazer proposta pela quantidade de estrangeiros no elenco.



O regulamento da CBF só permite relacionar cinco jogadores estrangeiros por partida. Atualmente, o Botafogo tem seis jogadores nascidos fora do Brasil no plantel: Gatito Fernández (Paraguai), Federico Barrandeguy (Uruguai), Joel Carli (Argentina), Alexander Lecaros (Peru), Gabriel Cortez (Equador) e Keisuke Honda (Japão). Por isto, a chegada de outro gringo estava fora de cogitação.



O zagueiro de 33 anos, contudo, agrada pessoas importantes dentro do Botafogo. Apesar de ser destro, Zapata atuou boa parte da atual temporada pelo Genoa no lado esquerdo do miolo de zaga. O colombiano soma 14 jogos e um gol em 2019-20 com a camisa da equipe italiana.



Cristián Zapata havia iniciado a temporada como titular, mas perdeu a posição no onze inicial do Genoa após a demissão do treinador Thiago Motta. Com a chegada do italiano Davide Nicola, o colombiano entrou em campo apenas uma vez, em uma partida da Copa Italiana. Os atuais escolhidos são Cristian Romero, Adama Soumaoro e Andrea Masiello.



Zapata, portanto, é um dos nomes no topo da lista do desejo de zagueiros do Comitê Executivo de Futebol do Botafogo, mas a quantidade de estrangeiros do elenco pode frear tal desejo. De qualquer modo, a diretoria do Alvinegro está de olho em nomes para reforçar o sistema defensivo quando as atividades futebolísticas retornarem.